В ДТП на перекрестке Пражской и Белы Куна пострадала женщина

Она управляла "Ауди", которая столкнулась с другой машиной.

Днем во Фрунзенском районе на перекрестке произошло ДТП. Момент аварии попал на видео очевидцев.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Белы Куна и Пражской улицы около 15:40. По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, водитель "Ауди", женщина 1985-го года рождения, врезалась в "БМВ". За рулем иномарки находился мужчина 1971-го года рождения. В результате ДТП пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, он ударал одна из машин врезалась в металлическую ограду.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что сотни байкеров собрались во время "карантина" на стрелке Васильевского острова.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", Piter.TV