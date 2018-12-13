Видео: на Парашютной улице перевернулась черная иномарка

В страшной аварии никто не пострадал.

В понедельник, 27 мая, на Парашютной улице столкнулись две черные иномарки. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

В ходе столкновения один из автомобилей перевернулся. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

Все живы. Из перевертыша достали женщину, ходит сама, но, видимо, в шоке сказано в сообщении

Н кадрах видно, что машина лежит на крыше. У автомобиля выбиты все стекла, помято все, что можно помять. Второй участник аварии отделался небольшими вмятинами на бампере.

На месте работают соответствующие службы. Причины столкновения выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что "Локомотив" разорвал контракт и Игорем Денисовым

Видео:Piter.TV, фото:дтп и чп петербург/вк