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Видео: на Парашютной улице перевернулась черная иномарка

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В страшной аварии никто не пострадал.

В понедельник, 27 мая, на Парашютной улице столкнулись две черные иномарки. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

В ходе столкновения один из автомобилей перевернулся. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

 Все живы. Из перевертыша достали женщину, ходит сама, но, видимо, в шоке

сказано в сообщении

Н кадрах видно, что машина лежит на крыше. У автомобиля выбиты все стекла, помято все, что можно помять. Второй участник аварии отделался небольшими вмятинами на бампере. 

На месте работают соответствующие службы. Причины столкновения выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что "Локомотив" разорвал контракт и Игорем Денисовым

Видео:Piter.TV, фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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