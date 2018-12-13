"Локомотив" разорвал контракт и Игорем Денисовым

Денисов выступал за "Локомотив" с 2017 года.

Футбольный клуб "Локомотив" решил прекратить дальнейшее сотрудничество с капитаном команды Игорем Денисовым. Решение было принято по обоюдному согласию сторон Об этом команда сообщила на своем официальном сайте.

Генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщил, что решение о будущем футболиста было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу.

В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков,

- Василий Кикнадзе

Сам игрок поблагодарил свой бывший клуб и назвал его "командой, который ставит перед собой самые высокие цели.

Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников Клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа,

- Игорь Денисов

Денисов выступал за "Локомотив" с 2017 года. За это время защитник сыграл за клуб более 40 матчей и выиграл с ним золото РПЛ и два Кубка России. До этого игрок выступал в "Динамо" и "Анжи", а большую часть своей карьеры провел в петербургском "Зените".

Фото: ФК "Локомотив"

