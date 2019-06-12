Видео: на Октябрьской набережной произошло тройное ДТП

В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения.

В ночь на среду, 12 июня, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Очевидцы выложили в сеть видео с места происшествия.

Как стало известно, авария случилась на Октябрьской набережной на перекрёстке с улицей Тельмана, вблизи от Володарского моста. Несколько автомобилей, включая автомобиль каршеринга "Яндекс.Драйв", не поделили дорогу. В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали об аварии на Витебском проспекте, где перевернулось такси с пассажирами.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"