На Витебском проспекте перевернулось такси с пассажирами

Возможной причиной ДТП стал водитель иномарки, уснувший за рулем.

В среду, 12 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга перевернулся легковой автомобиль. Очевидцы выложили в сети фото с места происшествия.

Как стало известно, авария произошла примерно пять часов утра на Витебском проспекте, вблизи железнодорожной станции "Проспект Славы". Машина сервиса "Яндекс.Такси" вылетело на обочину и перевернулось. В момент аварии в салоне автомобиля находились пассажиры. По предварительной информации, несколько людей пострадали. Информации об их состоянии уточняется. Очевидцы сообщили, что на месте работали две скорых и наряд спасателей.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происходящего. Отмечается, что возможной причиной ДТП стал водитель иномарки, уснувший за рулем.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"