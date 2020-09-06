Видео: на Луначарского легковушка на большой скорости влетела в другую машину

Чтобы госпитализировать одних пострадавших пришлось резать автомобилей.

Поздним вечером 5 сентября на севере Петербурга случилась серьезная авария. На перекрёстке Луначарского и Художников легковушка на большой скорости влетела в другую машину, которая собиралась поворачивать налево. По словам свидетелей, водитель черной иномарка хотел проскочить на мигающий желтый свет светофора.

В результате столкновения одну из машин отнесло в пешеходную зону, к овощному ларьку, а одних пострадавших пришлось резать автомобилей.

Двое столкнулись, один пробил огрождение и улетел в ларек. Из другой машины обоих вытаскивали и грузили в скорую (орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.).

написал очевидец в социальных сетях

Ранее мы писали о ДТП на Колпинском шоссе, где водитель "Мерседеса" не справился с управлением на большой скорости, в результате чего автомобиль врезался в поребрик и перевернулся. После этого машина задымилась.

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