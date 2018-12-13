  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:51
150
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: на Ленинском проспекте вышла из строя линия электропередачи

0 0

На месте собирается огромная пробка.

Во вторник, 30 апреля, на Ленинском проспекте вышла из строя линия электропередачи. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV

О причинах поломки пока ничего не известно. Корреспондент отмечает, что из-за аварии на месте собирается огромная пробка.

Все, трамваи встали намертво

пишут очевидцы в соцсетях

На кадрах видно, что около четырех трамваев стоят в пробке. Пассажирам пришлось добираться до места назначения собственными силами. 

Ранее мы сообщали о том, что Работники БТК создали сайт в поддержку задержанного генерального директора

Видео: Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии