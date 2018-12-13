Видео: на Ленинском проспекте вышла из строя линия электропередачи

Во вторник, 30 апреля, на Ленинском проспекте вышла из строя линия электропередачи. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV
О причинах поломки пока ничего не известно. Корреспондент отмечает, что из-за аварии на месте собирается огромная пробка.
Все, трамваи встали намертво
пишут очевидцы в соцсетях
На кадрах видно, что около четырех трамваев стоят в пробке. Пассажирам пришлось добираться до места назначения собственными силами.
Ранее мы сообщали о том, что Работники БТК создали сайт в поддержку задержанного генерального директора
Видео: Piter.TV
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