  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 23:00
166
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: на Арсенальной набережной произошла массовая авария

0 0

По словам очевидцев, пострадавших нет.

В четверг, 28 февраля, на Арсенальной набережной произошла массовая авария. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Всего около 6 авто  сумел разглядеть. Вероятно, что все из-за наледи, дорога очень скользкая. Пострадавших на месте не видно

уточняет корреспондент

Также корреспондент сообщает,  что у машин нет серьезных повреждений. 

На месте ожидают соответствующих служб.

Ранее мы сообщали о том, что На Шуваловском проспекте из-за сильного ветра столб "прилег" на автомобиль

Видео:Piter.TV

 

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Оставить комментарий