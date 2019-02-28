Видео: на Арсенальной набережной произошла массовая авария

По словам очевидцев, пострадавших нет.

В четверг, 28 февраля, на Арсенальной набережной произошла массовая авария. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Всего около 6 авто сумел разглядеть. Вероятно, что все из-за наледи, дорога очень скользкая. Пострадавших на месте не видно уточняет корреспондент

Также корреспондент сообщает, что у машин нет серьезных повреждений.

На месте ожидают соответствующих служб.

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Видео:Piter.TV