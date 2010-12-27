В четверг, 28 февраля, на Шуваловском проспекте из-за сильного ветра столб "прилег" на автомобиль. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Шуваловский, столб упал на авто
сказано в сообщении
Из-за этого инцидента перекрыто движение в сторону Мебельной улицы. По словам очевидцев, пострадавших нет.
Однако, сильно пострадал сам автомобил: помят капот, крыша, треснуто лобовое стекло.
На месте работают соответствующие службы.
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Фото:"Мегаполис"
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