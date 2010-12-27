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На Шуваловском проспекте из-за сильного ветра столб "прилег" на автомобиль
Сегодня, 22:04
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IRINA_CHALKINA

На Шуваловском проспекте из-за сильного ветра столб "прилег" на автомобиль

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По словам очевидцев, пострадавших нет.

В четверг, 28 февраля, на Шуваловском проспекте из-за сильного ветра столб "прилег" на автомобиль. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Шуваловский, столб упал на авто

сказано в сообщении

Из-за этого инцидента перекрыто движение в сторону Мебельной улицы. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Однако, сильно пострадал сам автомобил: помят капот, крыша, треснуто лобовое стекло.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что На юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника"

Фото:"Мегаполис"

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Теги: новости спб, происшествия, столб упал на машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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