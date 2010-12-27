По словам очевидцев, пострадавших нет.

В четверг, 28 февраля, на Шуваловском проспекте из-за сильного ветра столб "прилег" на автомобиль. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Шуваловский, столб упал на авто сказано в сообщении

Из-за этого инцидента перекрыто движение в сторону Мебельной улицы. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Однако, сильно пострадал сам автомобил: помят капот, крыша, треснуто лобовое стекло.

На месте работают соответствующие службы.

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Фото:"Мегаполис"