Машину забрали на спецстоянку, а муляж забрали полицейские.

В четверг, 28 февраля, на юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника". Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, горожане сообщили в ведомство, что в салоне автомобиля Chevrolet Lanos, который стоял на Ленинском проспекте, находится предмет, напоминающий самодельную бомбу.

Сотрудники Росгвардии экстренно прибыли на место. После вскрытия машины они обнуружили не бомбу, а обычный будильник-сувенир в виде "динамитных шашек". Никакой опасности он не представляет.

В данный момент машина находится на спецстоянке, а муляж изъят полицейскими.

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Фото:пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти