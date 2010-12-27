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На юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника"
Сегодня, 20:28
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IRINA_CHALKINA

На юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника"

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Машину забрали на спецстоянку, а муляж забрали полицейские.

В четверг, 28 февраля, на юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника". Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, горожане сообщили в ведомство, что в салоне автомобиля Chevrolet Lanos, который стоял на Ленинском проспекте, находится предмет, напоминающий самодельную бомбу. 

Сотрудники Росгвардии экстренно прибыли на место. После вскрытия машины они обнуружили не бомбу, а  обычный будильник-сувенир в виде "динамитных шашек". Никакой опасности он не представляет.

В данный момент машина находится на спецстоянке, а муляж изъят полицейскими.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге вынесли приговор мужчине, который расплачивался поддельными купюрами в ресторанах

Фото:пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: новости спб, омон, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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