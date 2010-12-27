В четверг, 28 февраля, на юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника". Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Так, горожане сообщили в ведомство, что в салоне автомобиля Chevrolet Lanos, который стоял на Ленинском проспекте, находится предмет, напоминающий самодельную бомбу.
Сотрудники Росгвардии экстренно прибыли на место. После вскрытия машины они обнуружили не бомбу, а обычный будильник-сувенир в виде "динамитных шашек". Никакой опасности он не представляет.
В данный момент машина находится на спецстоянке, а муляж изъят полицейскими.
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Фото:пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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