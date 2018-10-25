Видео: на 5-ой Советской горел жилой дом

Дневное возгорание обошлось без жертв.

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в жилой квартире. Днем 25 октября пожарные выезжали на вызов по адресу 6-ая Советская улица, дом 35Б. По информации от очевидцев, пламя начало распространяться с лестничной клетки между третьим и четыертым этажом. После этого огонь перекинулся на перекрытия междлу вторым и третьим этажами.

Чтобы обезопасить местных жителей и обеспечить проезд специальной техники ГУ МЧС, был временно перекрыт проезд по улице.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Представители экстренной службы отметили, что пожар полностью ликвидирован.

Напомним, что сотрудник УФСИН стал виновником смертельного ДТП на Таллинском шоссе, возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб