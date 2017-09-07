Видео: мигранты напали на торговый центр в Екатеринбурге

В сети появилось видео разбойного нападения мигрантов на торговый центр в Екатеринбурге. Среди налетчиков оказались несовершеннолетние.

В сети появилось видео, как на торговый центр "КИТ" в Екатеринбурге напали мигранты.



Накануне группа молодых людей совершила налет на торговый центр в Екатеринбурге. На кадрах видно, как злоумышленники избивают охранника палками и крушат витрины.



СМИ сообщают, что нападение на торговый центр было совершено 7 сентября. По информации следствия, 13 молодых людей, части из которых еще не исполнилось 18 лет, ворвались в салоны сотовой связи ночью, когда магазины уже не работали, но в них находились охранники. Они избили мужчин и похитили товар из салонов.



На "горячем" поймали 7 молодых людей из числа нападавших. Все налетчики - выходцы из среднеазиатских республик. Двое из нападавших несовершеннолетние.





Видео: YouTube/Ferolad Hepolaj

