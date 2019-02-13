Видео: медведица в Ленинградском зоопарке познакомилась со снеговиком

Дружба животного и "снежного человека" продлилось недолго

В преддверии праздника всех влюблённых, сотрудники Ленинградского зоопарка подарили белой медведице снеговика. Видеоролик их знакомства разместили в социальных сетях.

На видео можно увидеть, что дружба животного и "снежного человека" продлилось недолго. Сначала Хаарчаана откусила снеговику нос, а потом и вовсе его раздавила. Тем не менее, нельзя сказать, что сосед пришелся медведице не по душе.

Хаарчаана родилась 30 ноября 2016 года в якутском зоопарке Орто-Дойду города Якутска. Через год она переехала в Ленинградский зоопарк где живет ее бабушка медведица Услада.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге на улице нашли финский стул 19 века, использующийся при уборке снега

Видео: instagram.com/spbzoopark/