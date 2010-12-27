В Петербурге на улице нашли финский стул 19 века, использующийся при уборке снега

В дальнейшем находку планируют отреставрировать.

На улице Петербурга местная жительница нашла старинный антикварный стул, который дворники использовали в качестве "помощника" при ограждении опасных участков. О необычной находке она рассказала в социальных сетях.



Известно, что обладательница имеет прямое или косвенное отношение к мастерской по реставрации. Это и позволило ей отметить уникальность предмета. В группе в социальных сетях написали, что у стула утрачен один утрачен, но сохранился ярлык на финском языке. В дальнейшем его планируют отреставрировать.



Как удалось выяснить, антиквариат был произведён компанией Muuramen Tuolitehdas Oy. В каталоге датированным 1921 годом он стоит под номером 34.

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Фото: группа "Выживший Аристократ"