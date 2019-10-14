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Видео: легковушку на юге КАД занесло на дороге из-за дождя

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Машину развернуло посреди дороги, другие автомобили не задело.

Вечером 14 октября из-за плохих погодных условий на юге КАД произошел инцидент с участием Тайоты. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV. 

Авария произошла на дороге со стороны проспекта Маршала Жукова по направлению к Пулково. Как утверждает корреспондент, водитель легковушки превысил допустимую скорость движения. Кроме того, трасса была мокрой из-за осадков. Автомобиль вынесло на обочину, а затем машина ударилась об ограждение. Другие транспортные средства не пострадали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские водители застряли в "девятибалльных" пробках

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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