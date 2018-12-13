Видео: ладожский нерпенок Дубровский загорает у бассейна

Малыш вызвал умиление у пользователей в соцсетях.

В четверг, 16 мая, Фонд друзей балтийской нерпы показал, как загорает нерпенок Дубровский. Видеоролик опубликован в официальной группе волонтеров.

Малыш вызвал умиление у пользователей в соцсетях.

До чего же сладкая плюшевая тефтелька пишут горожане

На кадрах видно, как упитанный тюлень нежится в лучах петербургского солнца. Иногда Дубровский прикрывается лапкой.

Напомним, что нерпенка нашли 14 апреля около Дубровской ТЭЦ. Его заметили прохожие. С правой стороны у малыша был рыболовный крючок, который специалисты сразу же удалили.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow"

Фото и видео: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК