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Видео: ладожский нерпенок Дубровский загорает у бассейна

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Малыш вызвал умиление у пользователей в соцсетях.

В четверг, 16 мая, Фонд друзей балтийской нерпы показал, как загорает нерпенок Дубровский. Видеоролик опубликован в официальной группе волонтеров.

Малыш вызвал умиление у пользователей в соцсетях.

До чего же сладкая плюшевая тефтелька

пишут горожане 

На кадрах видно, как упитанный тюлень нежится в лучах петербургского солнца. Иногда Дубровский прикрывается лапкой. 

Напомним, что нерпенка нашли 14 апреля около Дубровской ТЭЦ. Его заметили прохожие. С правой стороны у малыша был рыболовный крючок, который специалисты сразу же удалили.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow"

Фото и видео: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК

Теги: ладожский непрёнок, нерпенок дубровский, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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