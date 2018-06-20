Видео: кикбоксер уложил соперника "ударом торнадо"

Видео опубликовали в социальных сетях.

Во время боя на турнире Colosseum Tournament XI кикбоксер применил "удар торнадо". Румынский кикбоксер Эдуард Гафенку отправил в нокаут голландца Томаса Доеве

Бой проходил в категории до 81 килограмма . Видео опубликовали в Twitter-аккаунте Jollasanda. Известно, что в конце первого раунда Гафенку вынудил соперника отойти к канатам. Там он уложил его ударом с разворота, который называют "торнадо".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев и оштрафовали на полмиллиона.

Видео: Piter.tv ; Jollasanda