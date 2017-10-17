Видео: кассирша сошла с ума, увидев Конора Макгрегора

Видео дня: в США женщина-продавец, работающая на кассе в супермаркете, неадекватно отреагировала на визит Конора Макгрегора.

В Сети набирает популярность смешное видео с участием Конора Макгрегора. Ролик называется "Кассирша устроила истерику из-за Конора Макгрегора". Первым его опубликовал портал SportBible.

Содержание видео, снятого на мобильный телефон, простое и действительно забавное. Самый знаменитый в мире боец UFC зачем-то зашел в магазин. Звезда не пыталась скрыть свою личность, и быстро была разоблачена. Одна из женщин, работавших на кассе, стала снимать миксфайтера на видео, и кричать о своей любви к нему.

Поведение кассирши оказалось неадекватным: Макгрегору оставалось только смущенно ждать, когда его обслужат. Впрочем, в Сети уже появились мнения о том, что ролик может оказаться вирусной рекламой сети супермаркетов.