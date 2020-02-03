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Видео: каршеринг на скорости врезался в авто на "встречке" в Колпино

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О состоянии водителей не сообщается.

В Колпино водитель каршеринга влетел в автомобиль, который ехал по встречному движению. Момент ДТП с камер видеонаблюдения поступил в распоряжение Piter.TV. 

Инцидент произошел около 19:55 на улице Победы, 80. По предварительным данным, за рулем каршеринга находилась девушка. По неизвестным причинам она свернула со своей полосы и вылетела на "встречку", в результате чего врезался в "Хендэ".

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что экстренные службы съехались на ложный вызов к "Площади Восстания". 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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