Видео: каршеринг на скорости врезался в авто на "встречке" в Колпино

В Колпино водитель каршеринга влетел в автомобиль, который ехал по встречному движению. Момент ДТП с камер видеонаблюдения поступил в распоряжение Piter.TV.
Инцидент произошел около 19:55 на улице Победы, 80. По предварительным данным, за рулем каршеринга находилась девушка. По неизвестным причинам она свернула со своей полосы и вылетела на "встречку", в результате чего врезался в "Хендэ".
О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что экстренные службы съехались на ложный вызов к "Площади Восстания".
Видео: Piter.TV
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