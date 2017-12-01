Видео из Японии: На химическом заводе прогремел взрыв

Появилась информация, что при взрыве погиб один человек. Очевидцы сняли на видео горящий завод.

Сегодня, 1 декабря, в Японии на одном из заводов по производству лакокрасочных изделий прогремел взрыв.

Взрыв произошел на одном из предприятий в городе Фудзи в префектуре Сидзуока. Завод занимается изготовлением химикатов для производства бумаги и смол для лакокрасочных изделий. Из-за взрыва и последующего пожара погиб один человек. Еще 10 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте пожара работают правоохранительные органы, которые выясняют причины пожара.

Видео: Twitter/にしなか ; YouTube/KyodoNews