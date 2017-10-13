Видео из США: Пес устроил пожар, стащив блин

В сети опубликовали видео с камеры наблюдения, установленной в доме, где произошел пожар.

Необычный инцидент произошел в маленьком городке Саутуик штат Массачусетс в 139 километрах от Бостона - собака нечаянно подожгла дом.

Золотистый ретривер остался дома один, а в сковороде на плите был вкусный блин. Пес стащил лакомство и нечаянно нажал кнопку поджига на плите. Плита загорелась, и начался пожар. Но хозяевам повезло, сработала пожарная сигнализация и вскоре на место ЧП приехали спасатели и потушили пожар.

Данное видео разместила на своей страничке местная пожарная служба, которая призывает принимать повышенные меры безопасности, если есть в доме животные и маленькие дети.

Видео: Facebook/ Southwick Fire Department