Видео: Под Кемерово парень зарезал другого из-за заминки на эскалаторе

В сети появилось видео смертельной драки с поножовщиной возле ТЦ в Прокопьевске Кемеровской области.

В Прокопьевске 22-летний парень нанес 10 смертельных ударов ножом 20-летнему парню в ходе конфликта из-за того, что они не смоги разминуться на эскалаторе торгового центра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". В ходе следствия удалось выяснить, что две компании парней в состоянии алкогольного опьянения находились в одном из ТЦ Прокопьевска. 20-летний парень из одной компании и 22-летний парень из другой компании не поделили эскалатор, и между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Молодые люди вышли на улицу и стали драться. 22-летний парень упал, а 20-летний сел сверху и наносил удары. В один из моментов 22-летний достал нож и нанес им 10 ударов, после чего скинул его с себя и ушел. Приятели обоих парней стояли поблизости и не вмешивались.

Очевидцы вызвали "скорую", но, несмотря на старания медиков, спасти жизнь молодому человеку не удалось. По горячим следам был задержан подозреваемый, который не успел уйти далеко от места преступления.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Кемеровской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Telegram/следком