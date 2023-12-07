Сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.

Полиция Кемерова задержала мужчину, который ограбил своего друга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, в полицию обратился 29-летний местный житель, которого ограбил друг. Заявитель уточнил, что злоумышленник в ходе конфликта ударил его и повалил на скамью, а затем забрал два золотых кольца и кулон. Сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Отмечается, что мужчина находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ в исправительном центре. По факту грабежа следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в центре Москвы.

Видео: ГУВД Кемеровской области