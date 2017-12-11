Видео из Нижнего Новгорода: Возле ночного клуба иномарка сбила девушку

Жуткое ДТП произошло вечером в субботу, 9 декабря, в Нижнем Новгороде.
Водитель на автомобиле "Шевроле" сбил девушку возле ночного клуба, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии девушка получила травму головы и была госпитализирована в больницу.
На опубликованных кадрах видео, которое снял один из очевидцев, девушку кладут на носилки, закатывают в карету "скорой" и увозят. На месте ДТП собралось много очевидцев.
При каких обстоятельствах произошло ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Видео: YouTube/ Анжелика Сталиновская