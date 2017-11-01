Видео из Москвы: На съезде с ТТК опрокинулась бетономешалка

Движение на данном участке сильно затруднено.

Сегодня, 1 ноября, на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта произошла авария с цементовозом.

По невыясненным причинам огромная бетономешалка опрокинулась на бок без столкновения с другими транспортными средствами. Из-за этой аварии было полностью перекрыто движение на этом съезде. На месте работают сотрудники ГИБДД. Вызвана тяжелая техника, чтобы освободить проезжую часть.

Сейчас появилось сообщение, что движение на этом участке частично восстановлено.

Видео: Андрей Тихонов( ДТП и ЧП | Москва | Москва Онлайн | МСК)