Кадры с места аварии в Челябинске: 4 человека погибли в лобовом ДТП

В социальных сетях появились видео и фото с места смертельной аварии в Челябинске.

Сегодня утром, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте произошла смертельная авария с участием двух автомобилей «Митсубиси».

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в лоб в другую иномарку. На данный момент сообщается о 4х погибших.

Очевидцы сообщают, что на месте ДТП работали спасатели, две «скорых», реанимобиль, ГИБДД. Сообщается еще о трех пострадавших. Один человек госпитализирован, двое отпущены на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи. ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Фото и видео: ВК, Регион-74 | Челябинск