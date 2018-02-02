Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 12:53
0
MShaffter
1109
Код вставки плеера

Кадры с места аварии в Челябинске: 4 человека погибли в лобовом ДТП

0
 
 

В социальных сетях появились видео и фото с места смертельной аварии в Челябинске.

Сегодня утром, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте произошла смертельная авария с участием двух автомобилей «Митсубиси».

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в лоб в другую иномарку. На данный момент сообщается о 4х погибших.

Очевидцы сообщают, что на месте ДТП работали спасатели, две «скорых», реанимобиль, ГИБДД. Сообщается еще о трех пострадавших. Один человек госпитализирован, двое отпущены на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи. ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Фото и видео: ВК, Регион-74 | Челябинск

Теги: видео с места аварии , жесть , новости россии , смертельное дтп , челябинск
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5