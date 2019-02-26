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Видео из Китая: Обманутая жена привязала голышом неверного мужа и его любовницу к столбу

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Вокруг позорного столба собралась толпа зевак, которая сняла происходящее на видео.

В Китае обманутая супругом женщина изощрено отомстила неверному мужу и его любовнице.

Узнав об измене мужа, женщина позвала на помощь многочисленных родственников и жестко наказала парочку. Они раздели мужчину и его любовницу догола и привязали на улице к столбу. Вокруг собрались не только родственники, но и просто прохожие, которые снимали происходящее на видео. На кадрах видно и сотрудника полиции.

Чем закончился инцидент, не сообщается.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Зеленодольской больницы, где пациент босиков в одних трусах и сножом в спине собрался покурить.

Видео: ASIAWIRE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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