Видео из Китая: Обманутая жена привязала голышом неверного мужа и его любовницу к столбу

В Китае обманутая супругом женщина изощрено отомстила неверному мужу и его любовнице.
Узнав об измене мужа, женщина позвала на помощь многочисленных родственников и жестко наказала парочку. Они раздели мужчину и его любовницу догола и привязали на улице к столбу. Вокруг собрались не только родственники, но и просто прохожие, которые снимали происходящее на видео. На кадрах видно и сотрудника полиции.
Чем закончился инцидент, не сообщается.
Ранее Piter.TV публиковал видео из Зеленодольской больницы, где пациент босиков в одних трусах и сножом в спине собрался покурить.
Видео: ASIAWIRE
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