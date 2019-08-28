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Видео из Германии: В национальном парке носорог напал на авто с человеком внутри

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Внутри автомобиля была служащая нацпарка, она получила серьезные травмы.

В национальном парке Германии разъяренный носорог напал на машину служителя парка.

ЧП произошло в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене. Служительница парка на автомобиле пыталась загнать в стойло 30-летнего носорога по кличке Кузини. Но носорог разозлился и напал на автомобиль. Он несколько раз перевернул машину, а потом продолжал нападать на порядком искореженный автомобиль.

На подмогу женщине приехали другие служащие, и женщина смогла пересесть к ним в автомобиль. Сообщается, что носорог находится в этом парке 1,5 года и до сих пор не привык к нему. Есть вероятность, что животное переведут в зоопарк.

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Видео: YouTube/watch-videos

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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