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Под Норильском медведь украл еду у туристов и попал на видео

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Численность диких медведей за последние годы резко увеличилась, диким животным не хватает еды.

В тундровой зоне района Талнах под Норильском дикий медведь украл еду у туристов.

В соцсетях опубликовано видео от подписчиков с диким медведем, ворующим еду у туристов. На видео в темноте молодой медведь с импровизированного деревянного стола лакомится пищей туристов. 

Медведи продолжают объедать туристов!
В смысле съедают бессовестно их еду. А все потому что мы их ягоду и грибы собираем!

подпись к видео

ТАСС со ссылкой на Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщает, что численность медведей в Красноярском крае увеличилась за последние 10 лет с 9 тысяч особей до 27 тысяч. При этом охота на медведей не пользуется спросом.

Медведи все чаще появляются рядом с населенными пунктами и вблизи людей. Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео из Якутии, где более 10 медведей окружили машину с людьми. А ранее сообщалось, что на Камчатке из-за 70 голодных медведей пришлось закрыть популярный у туристов маршрут. 

Видео: ВК, Норильск Новости

Теги: дикие медведи, медведи в россии, новости красноярского края, новости норильска
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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