Под Норильском медведь украл еду у туристов и попал на видео

Численность диких медведей за последние годы резко увеличилась, диким животным не хватает еды.

В тундровой зоне района Талнах под Норильском дикий медведь украл еду у туристов.

В соцсетях опубликовано видео от подписчиков с диким медведем, ворующим еду у туристов. На видео в темноте молодой медведь с импровизированного деревянного стола лакомится пищей туристов.

Медведи продолжают объедать туристов!

В смысле съедают бессовестно их еду. А все потому что мы их ягоду и грибы собираем! подпись к видео

ТАСС со ссылкой на Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщает, что численность медведей в Красноярском крае увеличилась за последние 10 лет с 9 тысяч особей до 27 тысяч. При этом охота на медведей не пользуется спросом.

Медведи все чаще появляются рядом с населенными пунктами и вблизи людей. Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео из Якутии, где более 10 медведей окружили машину с людьми. А ранее сообщалось, что на Камчатке из-за 70 голодных медведей пришлось закрыть популярный у туристов маршрут.

Видео: ВК, Норильск Новости