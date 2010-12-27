На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали популярную у туристов трассу

У реки Хакыцин скопились 70 взрослых особей, которые из-за голода проявляют агрессию.

На Камчатке из-за 70 голодных медведей пришлось закрыть популярный туристический маршрут.

Кроноцкий заповедник информирует, что на популярном туристическом маршруте у реки Хакыцин необходимо закрыть. На побережье скопилось около 70 взрослых особей диких медведей. Такое скопление вызвано слабым заходом в район нерки. Медведи голодные и проявляют агрессию.

Отмечается, что уже был случай нападения взрослого самца медведя на группу из 3 человек. К счастью, обошлось без пострадавших. Маршрут может быть открыт, когда в реку зайдет нерка и медведи насытятся.

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Фото: pixabay