На Чукотке к селу пришли полсотни белых медведей

У села на берег выбросился и погиб кит.

На Чукотке к селу Рыркайпий пришли около 50 белых медведей.

Губернатор Чукотки Роман Копин сообщает, что из-за пришедших к селу белых медведей район постоянно находится под контролем. Ежедневно производится обход и облет квадрокоптерами территории.

Медведи пришли полакомиться к селу китом, который выбросился и погиб на берегу. Люди насчитали около 50 особей. Одни наедаются и уходят, приходят другие. Пока медведи в село не заходят.

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Фото: Instagram/romankopin