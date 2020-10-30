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На Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6000 метров

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Шлейф от вулкана растянулся на десятки километров.

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой порядка 6 километров.

"Камчатская Группа Реагирования На Извержение Вулкана" сообщает, что в регионе вулкан Карымский продолжает свою активность. Сейчас наблюдается выброс пепла на высоту около 6 тысяч метров. Пепловый шлейф протянулся на 24 километра. 

В районе вулкана Карымский объявлен оранжевый уровень опасности для авиации.

Ранее:На Камчатке зафиксировали начало извержения вулкана Безымянный

Фото и видео:Instagram/ilovekamcha

Теги: вулкан, вулкан карымский, извержение, новости камчатки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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