На Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6000 метров

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой порядка 6 километров.
"Камчатская Группа Реагирования На Извержение Вулкана" сообщает, что в регионе вулкан Карымский продолжает свою активность. Сейчас наблюдается выброс пепла на высоту около 6 тысяч метров. Пепловый шлейф протянулся на 24 километра.
В районе вулкана Карымский объявлен оранжевый уровень опасности для авиации.
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Фото и видео:Instagram/ilovekamcha
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