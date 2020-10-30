На Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6000 метров

Шлейф от вулкана растянулся на десятки километров.

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой порядка 6 километров.

"Камчатская Группа Реагирования На Извержение Вулкана" сообщает, что в регионе вулкан Карымский продолжает свою активность. Сейчас наблюдается выброс пепла на высоту около 6 тысяч метров. Пепловый шлейф протянулся на 24 километра.

В районе вулкана Карымский объявлен оранжевый уровень опасности для авиации.

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Фото и видео:Instagram/ilovekamcha