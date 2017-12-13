Видео из Челябинска: Маршрутка протаранила в лоб трамвай, 8 человек в больнице

В сети появилось видео и фото с места происшествия.

Сегодня утром, 13 декабря, в Челябинске произошла жуткая авария с городским пассажирским транспортом.

Авария произошла на Свердловском проспекте перед Алым полем около 8:30 утра. Маршрутный микроавтобус "Форд", которые следовал по маршруту с пассажирами в салоне, вылетел на трамвайные пути и допустил лобовое столкновение с стоящим трамваем. Очевидцы аварии сообщают, что удар был очень сильный. На опубликованных кадрах видно, что у микроавтобуса сильно пострадала передняя часть. Сообщается, что в результате ДТП пострадали 8 человек, водитель и 7 пассажиров маршрутки. Все они были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. В трамвае пострадавших нет.

ГИБДД проверяет все обстоятельства и причины ДТП.

Фото и Видео: ВК, Регион-74 | Челябинск