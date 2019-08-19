Видео: двор на проспекте Королева весь оказался в дыму

Местные жители отметили, что в подъезде нечем дышать.

Неизвестный запустил дымовую шашку в одном из дворов в Приморском районе. Об этом сообщили местные жители в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

Петербуржцы пожаловались на то, что во дворе на проспекте Королева из-за дыма нечем дышать. Запах также сильно слышен в подъезде жилых домов, конкретный адрес не уточняется.

Очевидцы засняли инцидент на видео и рассказали о случившемся утром 19 августа в социальных сетях. На место прибыли экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished