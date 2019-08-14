Видео: девушке оказывают медицинскую помощь после ДТП на Передовиков

В результате аварии пострадавшая оказалась в нескольких метрах от пешеходного перехода.

На улице Передовиков в Петербурге произошло ДТП. Девушка попала под колеса автомобиля, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Остальные подробности аварии пока неизвестны.

На место прибыли сотрудники полиции и "скорая помощь". По словам корреспондента, девушка получила серьезные повреждения, так как ее отбросило от пешеходного перехода на несколько метров. Состояние пострадавшей уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что несовершеннолетний водитель каршеринга устроил ДТП в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV