Видео: авто не вписалось в поворот на Белградской

Пострадавшие остались живы.

Вечером 24 января легковой автомобиль на скорость влетел в отбойник. Видео с момента ДТП оказалось в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошел около 21 часов на Белградской улице около проспекта Славы. Водитель врезался в ограждение на крутом повороте. На место ДТП сразу же подоспела "скорая помощь", судя по всему, экстренные службы проезжали мимо.

По словам очевидцев, все остались живы, об их состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП на улице Декабристов.

Видео: Piter.TV