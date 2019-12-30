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Видео: авто не пропустили друг друга на Декабристов

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Инцидент произошел вечером 24 января.

В десятом часу вечера 24 января в центре Петербурга на перекрестке столкнулись два легковых авто. Piter.TV опубликовал видео с момента аварии.

Инцидент произошел на улице Декабристов около дома №8. Машина белого цвета получила серьезные повреждения, ее водитель вышел из салона сразу же после столкновения. Судя по всему, он не пострадал. О состоянии другого водителя не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента столкновения на Красногвардейской площади. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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