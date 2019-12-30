Видео: Жители Казани устроили давку возле ТЦ из-за дешевых продуктов

Продуктовый магазин сообщил о ликвидации товара со скидками до 85% из-за закрытия.

В Казани жители устроили давку и разгромили продукты в магазине из-за больших скидок.

Накануне, 8 января, "Карусель" в ТЦ "Франт" в Казани объявила о закрытии и огромных скидках на продукты. Тысячи людей собрались в назначенный час у ТЦ и устроили давку. В соцсетях сообщалось о несколько пострадавших, но официальной информации по этому факту нет.

Жители города раскупили практически весь магазин. Один из посетителей ТЦ опубликовал видео из торгового зала после набега покупателей. На данном видео видно, что полки практически пустые, а на кассах огромные очереди.

Видео: HUE