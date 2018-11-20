Видео: Виталий Петров поделился новостью о поступлении в университет со студентами Выборга

Известный российский автогонщик встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики в одном из его Выборгских филиалов.

Сегодня, во вторник, 5 февраля, известный российский автогонщик Виталий Петров встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики в одном из его Выборгских филиалов.

Пилот команды SMP Racing в Чемпионате мира по гонкам на выносливость поделился с молодыми людьми своими планами на будущее, рассказал о себе и своей карьере, о том, что требуется для достижения успеха, какими качествами необходимо обладать. Студенты в свою очередь узнали у кумира, как быстро он привык к славе и как справиться с подобными физическими нагрузками.

В завершении Виталий Петров приятно удивил молодых людей поделившись тем, что 1 сентября 2019 года он пополнит ряды студентов в Выборгском филиале Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики. В целом встреча состоялась в весьма дружеской, приятной атмосфере, участие в ней приняли как студенты, так и преподаватели заведения, а также местные СМИ.

Видео: Piter.TV