Видео: В Выборге представители УК и ТСЖ обсудили детали мусорной реформы с представителями регоператора

В ходе встречи компании получили разъяснения по вопросам оформления договоров на обращение с ТКО.

Накануне в Выборге представители УК и ТСЖ обсудили детали мусорной реформы с представителями регоператора. Переговоры прошли при участии специалистов администрации и госжилнадзора.

В ходе встречи компании получили разъяснения по вопросам оформления договоров на обращение с ТКО.



Так, сроки заключения договоров - сжатые, переоформление договоров на мусор касается всех игроков рынка. В результате чего большинство организаций выразили желание перейти на прямые договоры.

Организации, которые перешли на прямые договоры: "Выборгтеплоэнерго", ООО "УК "Рассвет", ООО "Энергопроект-М", ООО "Дома СТС", ООО "СТОК", ООО "Красноармейская 2", ОАО ""Первомайское Коммунальное Предприятие". У жителей данных организаций появится в квитанциях новый поставщик услуги: "Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти", в квитанциях же жителей тех домов, которые не перешли на прямые договоры, также появится новая услуга, однако получателем денег будет прописана организация, сотрудничающая с ними. Эльвира Романенко, начальник территориального управления Выборгского района ЕИРЦ ЛО

Видео: Piter.TV