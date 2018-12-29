  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:15
69
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: В Новосибирске два троллейбуса устроили гонки на маршруте

0 0

Жители Новосибирска стали свидетелями гонки двух троллейбусов, которые ехали по одной контактной линии.

В Новосибирске два троллейбуса на маршруте устроили бездумные гонки.

Автомобилист снял на видео, как два троллейбуса на маршруте устроили между собой гонки. Оба троллейбуса ехали по одной контактной линии, и это закончилось аварией и остановкой пассажирских транспортных средств. На видео видно, что один троллейбус пытается обогнать второй. В результате контакты заискрились и оба троллейбуса вынуждены были остановиться.

В соцсетях по данному поводу зло пошутили, что водители скоро устроят гонки на трамваях. Местные жители жалуются, что городской транспорт в городе стал опасен и надеются, что управление троллейбусного парка накажет данных водителей.

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск

Теги: видео очевидцев, гонка троллейбусов, новосибирск, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Оставить комментарий