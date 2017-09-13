Видео: В Ленобласти водитель угрожал пистолетом другому из-за соблюдения ПДД

На дороге образовался конфликт между двумя водителями из-за того, что один из них притормозил перед пешеходным переходом (как и требуют правила ПДД).

На дорогах Петербурга часто можно встретить очень эмоциональных и вспыльчивых водителей. Во вторник, 12 сентября, около станции Горская в Курортном районе конфликт устроил водитель BMW X5. Видео стычки на дороге выложил второй участник ЧП.

Началось все с того, что автор видео притормозил около пешеходного перехода на перекрестке. Недалеко от «зебры» стоял человек, видимо, водитель ждал его перехода. Но тут сзади ему начали сигналить. Вскоре машину быстро обгоняет BMW. Водитель мигал габаритами и не давал себя обогнать, перегораживая путь. Обе машины останавливаются. Водитель иномарки высунул из окна предмет, похожий на пистолет и начал угрожать.

Мужчина в BMW размахивал пистолетом, а потом предложил своему сопернику уехать подальше в нецензурной форме. После перебранки водители разъехались.

Видео: Youtube / Мегаполис