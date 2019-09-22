Видео: три человека пострадали в результате ночной аварии в Петергофе

По факту происшествия проводится проверка.

В ночь с субботы на воскресенье в Петергофе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО.

Как стало известно, инцидент случился 22 сентября около 5:50 на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы. На участке дороги "ВАЗ" под управлением 24-летнего водителя на большой скорости влетел в бок "Рено Логан" охранного предприятия "Нарвская застава". В результате пассажир отечественного авто был госпитализирован в тяжелом состоянии, у одного из пассажиров иномарки сломаны пять рёбер и пробита голова.

По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации водитель "ВАЗа" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о смертельном ДТП на КАД, где иномарка "влетела" под фуру.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"