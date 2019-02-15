Видео: в Тихвино коммунальщики сбили лёд с крыши вместе с вывеской

В результате этого активной уборки наледь упала прямиком на магазинную вывеску

Уборка снега активно ведется не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. В социальных сетях очевидцы опубликовали видеоролик из города Тихвина, где кровельщики переусердствовали и во время чистки уронили снег на магазинную вывеску.

Тихвинские коммунальщики сбивают лёд с крыши вместе с вывесками

– подписали ролик пользователи.

На видео видно, как кровельщики не особо всматриваются, куда падает сбрасываемый снег. В результате этого активной уборки наледь упала прямиком на магазинную вывеску. Тем не менее, стоит отметить, что на всем фасаде здания можно наблюдать другие сломанные конструкции.

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