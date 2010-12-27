Глав трех районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега

В качестве наказания всех чиновников, ответственных за уборку города лишили премии.

В пятницу, 15 февраля, в администрации Санкт-Петербурга в отставку отправили трех глав районов в связи с неудовлетворительной работой по уборке улиц и домов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет о главе Василеостровского района Юлии Киселевой, Красносельского – Виталии Черкашине и Центрального района – Андреи Хлуткове. В ходе рабочего совещания в Смольном врио губернатора Санкт-Петербурга раскритиковал работу всех районных администраций, комитетов и правительства города в целом. В качестве наказания он лишил премий всех чиновников, ответственных за уборку города, и себя в том числе.

Напомним, что ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что городу не хватает 4,5 млрд рублей для более качественной уборки снега. Город на Неве также испытывает дефицит рабочей техники и наличием кровельщиков для очистки крыш.

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