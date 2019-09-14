Видео: ТЦ "Жемчужная плаза" эвакуировали

Людей попросили покинуть помещение "по техническим причинам".

В воскресенье, 14 сентября, на юге Петербурга эвакуировали торговый центр "Жемчужная плаза". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На кадрах видно, как возле второго выхода собралась толпа людей. Можно также услышать как сотрудница ТЦ по громкоговорителю просит посетителей следовать указаниям персонала. Официальная причина эвакуация неизвестна. Людей попросили покинуть помещение "по техническим причинам".

Ранее мы публиковали снимки кареты, которую забрал эвакуатор. Процесс пути на штрафстоянку показали в аккаунте "ВКонтакте" городского комитета по молодежной политике.

Видео: Piter.TV