Видео: Стрелку Васильевского острова перекрыли из-за подготовки "Алым парусам"

Праздник состоится 23 июня

В четверг, 20 июня, Стрелку Васильевского острова перекрыли из-за подготовки к празднику "Алые паруса". В расположении Piter.TV оказался ролик, на котором видно, как рабочие устанавливают сцену.

Напомним, что праздник состоится 23 июня. В качестве ведущих на нем выступят Иван Ургант и Дарья Александрова. Чтобы поздравить выпускников в Петербург приедут Сергей Лазарев и Полина Гагарина, группа "Бурито", Зара, Владимир Пресняков, дуэт #2МАШИ и многие другие.

С подробной программой мероприятия и транспортными ограничениями можно ознакомиться в нашем материале.

Видео: Piter.TV