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Видео: на Шафировском проспекте на встречке бросили легковшку

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Предположительно авария случилась ночью.

В воскресенье, 4 августа, петербуржцы заметили на Шафировском проспекте брошенный автомобиль, который выехал на встречную полосу и совершил наезд на ограждение. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео c места происшествия.

По словам свидетелей, авто засняли у съезда на Пискаревский проспект. Рядом с ним ни водителя, ни возможных пассажиров не оказалось. Предположительно водитель выехал на встречку ночью, не справился с управлением и наехал на ограждение.
Ранее мы писали о смертельной аварии на улице Матроса Железняка.

Видео: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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