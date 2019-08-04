Видео: на Шафировском проспекте на встречке бросили легковшку

Предположительно авария случилась ночью.

В воскресенье, 4 августа, петербуржцы заметили на Шафировском проспекте брошенный автомобиль, который выехал на встречную полосу и совершил наезд на ограждение. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео c места происшествия.

По словам свидетелей, авто засняли у съезда на Пискаревский проспект. Рядом с ним ни водителя, ни возможных пассажиров не оказалось. Предположительно водитель выехал на встречку ночью, не справился с управлением и наехал на ограждение.

Ранее мы писали о смертельной аварии на улице Матроса Железняка.

Видео: Piter.TV