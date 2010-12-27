На улице Матроса Железняка два человека погибли в Skoda, загоревшейся после ДТП

По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В воскресенье, 4 августа, в Приморском районе два человека погибли в загоревшейся машине. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент случился около 5 утра у дома №57 на улице Матроса Железняка. По предварительной информации автомобиль "Шкода" с тремя пассажирами врезался на большой скорости в дерево и загорелся. В результате два человека погибли, ещё один пассажир был доставлен в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: t.me/Megapolisonline