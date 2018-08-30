Видео: На КАД девушка выжила в страшном ДТП

По факту происшествия проводится проверка.

В четверг, 30 августа, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом очевидцы сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 10:32 утра перед Вантовым мостом. Девушка за рулем Шевроле Лачетти влетела в заднюю часть грузовика, в результате чего крышу седана полностью смяло. Сама девушка не пострадала.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today

Видео: vk.com/spb_today